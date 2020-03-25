Мнение: Олигархи запасаются аппаратами ИВЛ, чтобы защититься от коронавируса

25.03.2020, 13:45, Разное

Журналисты пролили свет на внезапную и массовую закупку аппаратов ИВЛ богатыми российскими бизнесменами на фоне пандемии.

Согласно данным, полученным во время десятков интервью, наиболее обеспеченные предприниматели создают в своих домах временные клиники и приобретают по несколько аппаратов искусственной вентиляции легких, которые могут спасти жизнь пациентам в особо тяжелых случаях. При этом, стоимость одной единицы оборудования составляет 1,8 миллиона рублей ($22 500). Между тем, медики беспокоятся, что в регионах России их может не хватить.

На текущий момент в государственных больницах по всей стране насчитывается в общей сложности около 42 000-43 000 аппаратов ИВЛ — в среднем около 29 штук на 100 000 жителей. Это значительно выше, чем в той же Италии, где на 100 000 жителей приходится всего 8 систем ИВЛ.

Директор одной из компаний-производителей медицинского оборудования, о которых шла речь в материале, рассказал, что за последние две недели им поступило бесчисленное количество звонков от частных лиц, но продать им аппараты означало нарушить этические нормы компании.

Однако большинство фирм отметили, что они продают устройства частным покупателям — и эти клиенты составили около 30% от их общих продаж за последние две недели.

Правда, несмотря на то, что самоизоляция обеспеченных людей со стороны выглядит как фешенебельный курорт, в случае чего, им придется испытать некоторые трудности: государственные больницы, у которых они же и отбирают необходимое оборудование, – это единственные учреждения, принимающие пациентов с коронавирусом.