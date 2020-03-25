 

Валуев и Тарасова дали школьникам советы, как не “заплыть жирком”

25.03.2020, 13:31, Новости дня

Чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев, а также тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дали свои рекомендации оказавшимся на карантине школьникам по поддержанию физической формы.

"Карантин не требует не ходит в парки, вот и вперед — в парки, — наставляет Валуев, которого цитирует Nation News. — Тренироваться можно дома. Мы делали тренировки на улице с полной выкладкой — и ничего. Понятно, что специализированной работы не будет, но тем не менее и это позволит не заплыть жирком".

Тарасова же отметила, что для занятий спортом хватит и небольших пространств: "Не нужно много места, чтобы прыгать или растягиваться. Можно пресс и спину качать на очень маленьком расстоянии. Заниматься можно дома и на улице, в отдаленных от людей местах. Придумать можно все, что угодно".

Напомним, что на данный момент число зараженных коронавирусом в РФ составляет 658 человек, их которых 163 — за последние сутки. В мире же зафиксировано 422,7 тысячи человек. 



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