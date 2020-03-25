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25.03.2020, 13:31, Новости дня

Глава облздрава прокомментировал выход на работу врача с подозрением на коронавирус. На брифинге, посвященном ситуации в регионе, Артур Фокин рассказал, почему медик из областной больницы после возвращения из-за границы сразу приступил к работе.

Как уточняет ГТРК "Ивтелерадио", 14 марта, еще до ухудшения эпидемиологической ситуации доктор вернулся из отпуска. Он прилетел из благополучной, с точки зрения распространения вируса, страны. В тот период никаких обязательных обследований для прибывших из ОАЭ не проводилось. Но врач проявил гражданскую сознательность и позвонил на горячую линию Роспотребнадзора, получив разрешение приступить к работе.

В течение двух дней он контактировал с персоналом и пациентами больницы. Затем в соответствии с принятым указом губернатора меры по борьбе против распространения коронавируса были усилены. Всех вернувшихся из-за границы начали проверять на наличие инфекции. В результате экспресс-тест врача оказался положительным.

Сейчас доктор и все, кто с ним контактировал, изолированы. Результаты тестов отправлены в новосибирскую лабораторию. Врачи из отделения нейрохирургии, где работал врач, переведены на дистанционную работу и консультируют больных онлайн, сообщил глава облздрава. Все пациенты по мере выписки будут помещаться под домашний карантин. После завершения карантинных мероприятий в отделении больницы проведут полную дезинфекцию, чтобы можно было начать работать в штатном режиме.

По последним данным, в Ивановской области зарегистрирован один официально подтвержденный случай заболевания. Четыре экспресс-теста дали положительный результат.

Текст:

ГТРК "Ивтелерадио"



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