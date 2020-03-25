 

У принца Чарльза обнаружен коронавирус

25.03.2020, 13:30, Разное

У Принца Чарльза по результатам проведенных тестов был выявлен коронавирус.
В Букингемском дворце подтвердили серьезное заболевание у 71-летнего представителя королевской семьи, пишет телеграмм канала 360tv. На данный момент в Великобритании сохраняется высокий показатель заболевших, около 8 000 человек, 5% стали смертельными, 2% выздоровели. Стоит напомнить, что COVID-19 крайне опасен для пожилых людей, поскольку у них ослаблен иммунитет, есть различные болезни, отягощающие состояние при заражении. Во многих странах мира уже введен карантин и страны закрыты на въезд и выезд.



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