 

Россия выразила готовность помогать в борьбе с коронавирусом самым нуждающимся странам

25.03.2020, 13:30, Новости дня

Россия готова оказывать помощь в борьбе с коронавирусом наиболее нуждающимся в этом странам, чтобы не допустить дальнейшее проникновение инфекции на свою территорию, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Россия уже сегодня помогает и будет помогать наиболее нуждающимся в поддержке государствам справиться с массовым распространением инфекции, чтобы не допустить ее дальнейшее проникновение на нашу территорию», – передает ТАСС слова Патрушева.

По его словам, странам необходимо действовать сообща, «своевременно реагировать на существующие риски новых биологических угроз, укреплять национальные системы санитарно-эпидемиологического контроля».

«Убежден, что совместные усилия принесут позитивные результаты», – подчеркнул секретарь Совбеза России.

Ранее в среду в Минобороны сообщили, что в пораженную коронавирусом Италию прибыл 15-й самолет с российским оборудованием для диагностики и станциями дезинфекции.

Напомним, о готовности оказать Италии помощь глава российского государства Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки помощи.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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