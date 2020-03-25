Виталий Милонов назвал нарушившего карантин рэпера Джигана «мистером Микробом»

25.03.2020, 13:30, Разное

Известный рэпер Джиган после недавнего возвращения из США устроил домашнюю вечеринку для друзей, тем самым нарушив карантин из-за коронавируса. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал действия исполнителя, назвав его «мистером Микробом».

В последние несколько недель Джиган провоцирует обсуждения вокруг себя и своей семьи, демонстрируя не совсем адекватное поведение в соцсетях. Так, в Майами ему пришлось некоторое время провести в рехабе, проходя лечение от пагубной зависимости. По возвращении на родину рэпер снова дал повод для разговоров, устроив вечеринку. Виталий Милонов говорит, что подобное поведение знаменитости во время, когда в стране идёт борьба с коронавирусом, «настоящее негодяйство». Россиянам рекомендуют соблюдать карантин, а особенно это касается граждан, которые вернулись из-за рубежа. При этом рэпер не соблюдает правила и Милонов предложил в дальнейшем на его альбомах упоминать о нарушении карантина, чтобы Джигана запомнили, как «мистера Микроба» и «потенциального разносчика вируса».



Вечеринка, устроенная Джиганом во время карантина, возмутила не только Виталия Милонова, но и многих пользователей Сети. Подписчики рэпера критикуют его поведение, рекомендуя «взять себя в руки», снова становиться примерным мужем и отцом, как это и было ранее, информирует «Teleprogramma».