Скандалы: Управделами президента не хватило залов в Шереметьево

25.03.2020, 13:18, Разное

Ведомство пожаловалось в правительство на действия руководства аэропорта, не предусмотревшего помещения для «официальных делегаций»

Как выяснил “Ъ”, управление делами президента РФ пожаловалось в правительство на аэропорт Шереметьево. Претензии связаны с отказом аэропорта предоставить помещение под зал обслуживания официальных делегаций в новом международном терминале C. В аэропорте “Ъ” пояснили, что предоставить зал невозможно, так как он не предусмотрен проектной документацией. Юристы затрудняются предсказать исход подобного разбирательства, если дело дойдет до суда, так как пока судебной практики по таким спорам нет.

Управделами президента России просит правительство через своих представителей в совете директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) повлиять на политику аэропорта по предоставлению услуг залов обслуживания официальных лиц и делегаций (ЗОЛД), говорят собеседники “Ъ”, знакомые с конфликтом. В обращении управделами президента говорится, что МАШ отказался предоставить под ЗОЛД помещения в новом международном терминале C, открытом в январе, несмотря на то что управление просило сделать это с 2017 года. На данный момент в Шереметьево уже действуют три ЗОЛД — в терминалах B, D, F.

В МАШ заявили “Ъ”, что аэропорт «бесплатно в эксклюзивном порядке выделил 600 кв. м для размещения ЗОЛД в терминале F, выполнив все указания правительства РФ».

«Предложение о выделении ЗОЛД в терминале С не может быть реализовано, так как обустройство ЗОЛД не предусмотрено утвержденной проектной документацией»,— добавили в аэропорте. При этом там готовы предоставить выделенную стойку в VIP-зале терминала С для обслуживания официальных лиц и делегаций, применяя утвержденные управделами тарифы.

Собеседник “Ъ” в одном из крупных российских аэропортов отмечает, что «нигде не говорится, что ЗОЛД должен быть в каждом терминале». «Строительство 1 кв. м нового терминального комплекса стоит примерно €5 тыс., и строить дополнительный ЗОЛД — слишком дорогое удовольствие для любого оператора. Высшие должностные лица вполне могут быть обслужены в одном из действующих залов в другом терминале Шереметьево перед вылетом»,— считает он.

Управделами также утверждает, что МАШ во время проработки договоров по обеспечению повседневной деятельности ЗОЛД выдвинул условия по ограничению перечня лиц, обслуживаемых в таких залах.

Аэропорт якобы пытался в нарушение постановления правительства №1116 и приказа управделами №124 ограничить доступ федеральных вице-премьеров, министров, глав регионов, председателей Совета федерации, Госдумы и их заместителей. Кроме того, в управделами утверждают, что оператор аэропорта с 2016 года, используя свое доминирующее положение на рынке, увеличивает цены на предоставляемые сервисные услуги несоразмерно темпам инфляции и навязывает условия, ограничивающие возможность управделами обслуживать клиентов ЗОЛД своими силами.

В управделами президента РФ, правительстве, Минтрансе и ФАС не ответили на вопросы “Ъ”.

Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт отмечает, что постановление правительства №1116 не содержит оговорок, позволяющих оператору аэропорта вносить корректировки в список обслуживаемых лиц. Но оператор может предложить скорректировать перечень.

Согласно постановлению правительства №1116, решение об организации ЗОЛД принимает управделами президента. «С другой стороны, обслуживание в ЗОЛД происходит на основании гражданско-правового договора. Никто не вправе принуждать стороны договора к его заключению»,— говорит юрист.

Он полагает, что аэропорт может отказать в заключении договора, но в этом случае его действия вступят в противоречие с приказом управделами президента. «Каким образом данный спор может решиться в суде, предположить достаточно сложно с учетом отсутствия практики по аналогичным делам. До сих пор, очевидно, никто с подобным решением управделами не спорил»,— сказал господин Иккерт.

Он добавил, что цены на обслуживание в ЗОЛД формируются на основании обоснованных затрат. «Фактически нормативной базой предполагается, что ценообразование зависит не столько от желания аэропорта заработать на размещении ЗОЛД или компенсировать недополучаемые доходы из-за невозможности размещения VIP-зала, пункта торговли или общественного питания на этих площадях, сколько от решения управделами президента. Но при наличии документов, подтверждающих обоснованность повышения стоимости обслуживания ЗОЛД, у администрации МАШ есть все шансы свои интересы защитить, даже если это ведет к росту бюджетных расходов»,— считает юрист.

Герман Костринский