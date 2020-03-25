 

Кремль связал проведение парада 9 Мая с эпидемиологической ситуацией

25.03.2020, 13:16, Новости дня

Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вопрос, безусловно, обсуждается. Пока никаких решений не принималось. Подготовка продолжается. А решений на этот счет не принималось. Конечно же, это решение: или проводить парад, или не проводить, если проводить, то в каком формате, – это еще предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, не будут ли отменять парад Победы в этом году и обсуждается ли эта тема.

На уточняющий вопрос, возможно ли проведение парада без зрителей, Песков сказал, что «ситуация вынуждает нас быть гибкими, поэтому говорить о том, что возможно, наверное, сейчас не следует».

«Необходимо сделать так все, чтобы с одной стороны отдать должное памяти героизму нашего народа, нашей великой страны, а с другой стороны, не подвергать опасности здоровье людей», – отметил Песков.



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