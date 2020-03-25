Песков рассказал о самочувствии Путина после поездки в Коммунарку

25.03.2020, 13:16, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин хорошо себя чувствует после посещения больницы в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом и с подозрением на заражение COVID-19.

«Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо», – ответил Песков на вопрос о самочувствии главы государства, передает РИА «Новости».

В больницу на Коммунарке президент приехал во вторник. Российский лидер поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы.

По словам Пескова, Путин в среду отменил вылет в Санкт-Петербург в связи с тем, что завершает работу над обращением к гражданам.

«Завтра он все-таки планирует быть в Санкт-Петербурге. Завтрашнюю программу он реализует именно там. В частности, завтра, как мы уже сообщали, будет встреча с представителями предпринимательского сообщества. Она пройдет в здании фармакологической компании «Северная звезда», – рассказал Песков.

Также он уточнил, что президента запланирована видеоконференция, виртуальный саммит G20, который пройдет по инициативе Саудовской Аравии.

Песков добавил, что сроки проведения заседания Совета по культуре при президенте пока не известны.

«Что касается сроков переноса мероприятия по культуре, заседания Совета президентского по культуре, он действительно перенесен. Я пока не знаю, состоится ли завтра или в более поздние сроки», – сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин планирует в среду обратится к россиянам с телеобращением в связи с эпидемией коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.