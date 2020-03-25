Мнение: Забуксовавшая машина

25.03.2020, 13:15, Разное

Государственный переворот в России снова начинает буксовать. Теперь проблемой становится так называемое голосование за поправки в конституцию. Строго формально оно уже назначено на 22 апреля, однако всё зависло, так как никто не понимает – будет ли оно проведено в обозначенную дату или будет перенесено в связи с эпидемией. А раз такая неопределенность есть – то машина движется строго по инерции. Организационные мероприятия проводятся, но из публичной повестки тема голосования практически исчезла. Если учесть, что главный вопросом в этом голосовании является не результат, а явка, то такая демобилизация объективно создает риск провала голосования именно из-за явки.

Понятно, что бюджетников, военных и работников госкорпораций погонят на участки административным порядком. Они дадут процентов 30-35, но смысл-то в том, чтобы продемонстрировать небывалое единодушие. С ним-то как раз все хуже и хуже.

Сугубо юридически любой результат голосования ни на что не влияет. Поправки уже вступили в силу после того, как за них проголосовали две трети региональных заксобраний. Даже если все пришедшие на это голосование проголосуют против поправок, их не отменят – нет такой процедуры. Когда Путин говорил о том, что ему нужно знать мнение народа, и только после того, как он с ним ознакомится, он будет принимать решение – он, как обычно, беззастенчиво лгал. Не существует в природе и российском законодательстве возможности отменить вступившие в силу поправки к конституции. Кроме того, нет в конституции и института "голосования" – оно тоже незаконно просто потому, что нет голосования, а есть референдум, причем референдумом принимаются не поправки, а новая конституция целиком.

Конечно, все эти тонкости большинству просто неизвестны, да и власть по большей части упирает не на сами поправки, а на политический подтекст голосования – это должен быть очередной плебисцит по доверию Путину. Потому и нет никакого смысла печатать портянку со всеми поправками и голосовать за каждую из них в отдельности. Это не имеет ни малейшего значения. А вот обозначить доверие президенту – это и есть цель мероприятия.

Но все испортило "обнуление". Даже совсем лояльные отнеслись к нему крайне неоднозначно. Конечно, немедленно из-за печки вытащили разных артистов, которые заунывно стали вещать, что Путин – это лучшее, что могло стрястись с Россией (ну, кроме эпидемии коронавируса, конечно – она вне конкуренции), но все это как-то неубедительно. Да и эпидемия – вот она, и выглядит она гораздо более важным событием, чем какой-то Путин.

В общем, с явкой и доверием пока всё как-то сомнительно. Но время идет, и нужно что-то решать. Если голосование перенесут – тогда провал в явке может быть вообще катастрофическим. Проводить его в разгар эпидемии – можно получить прямо обратный желаемому результат, да и последствия могут быть как в Иране, где тоже огромное число людей заразилось просто потому, что власти слишком поздно стали реагировать на эпидемию, решая электоральные задачи парламенских выборов. Перенос чреват еще и тем, что каждый месяц нового 2020 года приносит какие-то совсем уж адовы новости. Вот сейчас помимо всего прочего на фоне блестящей комбинации Сечина в стране дополнительно стряслась еще и экономическая катастрофа, которая только разворачивается. В случае переноса голосования люди попросту забудут повод, по которому им нужно будет отвлечься от всех свалившихся неприятностей и зачем-то куда-то идти за что-то голосовать.

У этой неопределенности с датой выборов есть и сугубо практическое следствие. Эпидемия никуда не девается. Хотя Россия и выглядит аномальным островком стабильности, но эта стабильность явно ложная. Только вчера Собянин сообщил, что реальной картины никто не знает, да и по всем признакам мы находимся в самом начале эпидемии. В США или Италии месяц назад тоже все было вполне ничего, а теперь каждая из этих стран уже вплотную подошла к китайским показателям по заразившимся. И через месяц Россия тоже может выглядеть как Италия, Германия, США – вымершие города с миллионами самоизолировавшихся, комендантский час, военные на улицах. И как проводить голосование?

Все эти соображения создают крайне высокие риски неопределенности, а потому никто не намерен брать на себя ответственность и принимать решения. У начальства голова большая – пусть оно и думает, как быть.

В истории России было немало государственных переворотов. Но нынешний в их ряду выглядит самым глупым, тупым и бестолковым. Впрочем, все, за что берется нынешняя власть, таковым и является. Как бы ни тужился телевизор, пытаясь убедить нас в обратном.