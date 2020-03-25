Ученые: Дефицита кислорода на Земле 2 млрд лет назад не было

25.03.2020, 13:09, Разное

Ученые из Эстонии установили, что дефицита кислорода на Земле около 2 млрд лет назад не было. Об этом свидетельствует изучение породы шунгита.

Исследователи из Университета Тату в Эстонии, под руководством профессора Курта Конхаузера, изучили состав шунгита, добытого из земной породы. Окаменелость оказалась очень богата на молибден, уран и рений. Именно эти вещества содержатся в огромном количестве в океанах и в осадках, выпадающих на поверхности планеты. Это возможно только при соблюдении некоторых условий и одним их них является кислород. Причём его должно быть очень много, так как в противном случае микроэлементы не смогут сохранять свои первоначальные свойства. Научные сотрудники незамедлительно установили возраст породы шунгита и оказалось, что окаменелость появилась на поверхности Земли около 2 млрд лет назад. Таким образом изначальная теория о сильном дефиците этого важного элемента атмосферы не подтвердилась.

Первоначально учёные предполагали, что осаждение шунгита возможно только в случае острого дефицита кислорода на Земле. Как раз 2 млрд лет назад зафиксировано мощнейшее образование этой окаменелости, что и повлекло за собой появление теории о малом содержании кислорода на Земле в доисторические времена.