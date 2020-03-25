Учёные обнаружили эффективный способ омоложения клеток человека

25.03.2020, 13:09, Разное

Ученые из Стэнфорда рассказали о новом способе омолодить клетки. Для этого предлагается использовать белки раннего эмбрионального развития, способствующие обновлению всех соединений в формирующемся организме.

Основой методики служит уникальный белок Yamanaka, который вырабатывается в утробе матери во время вынашивания плода. Он вместе со стволовыми клетками стимулирует образование новых соединений. Специалисты отмечают, что использовать белок можно даже на эпителиальной ткани человека в возрасте от 30 лет.

«Процесс имеет массу сложностей на генном уровне, так как для активации Yamanaka необходимы специальные РНК-маркеры. Если методика окажется успешной, то при помощи препаратов на основе уникального белка можно будет производить полное омоложение кожи. Не исключено, что Yamanaka подойдет и для восстановления тканей внутренних органов», – рассказали ученые.

Пока белок и его эффективность в омоложении клеток удалось проверить только на кровеносных сосудах. После воздействия Yamanaka они вернули все свойства, присущие возрасту всего в несколько лет. По словам специалистов, в будущем белок можно будет использовать для полноценной «перезагрузки» тканей.