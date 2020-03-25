 

Учёные обнаружили эффективный способ омоложения клеток человека

25.03.2020, 13:09, Разное

Ученые из Стэнфорда рассказали о новом способе омолодить клетки. Для этого предлагается использовать белки раннего эмбрионального развития, способствующие обновлению всех соединений в формирующемся организме.
Основой методики служит уникальный белок Yamanaka, который вырабатывается в утробе матери во время вынашивания плода. Он вместе со стволовыми клетками стимулирует образование новых соединений. Специалисты отмечают, что использовать белок можно даже на эпителиальной ткани человека в возрасте от 30 лет.

«Процесс имеет массу сложностей на генном уровне, так как для активации Yamanaka необходимы специальные РНК-маркеры. Если методика окажется успешной, то при помощи препаратов на основе уникального белка можно будет производить полное омоложение кожи. Не исключено, что Yamanaka подойдет и для восстановления тканей внутренних органов», – рассказали ученые.

Пока белок и его эффективность в омоложении клеток удалось проверить только на кровеносных сосудах. После воздействия Yamanaka они вернули все свойства, присущие возрасту всего в несколько лет. По словам специалистов, в будущем белок можно будет использовать для полноценной «перезагрузки» тканей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Китай-город: Кристина Агилера, Джет Ли, Минг-На Вен и другие на премьере фильма “Мулан” в Лос-Анджелесе

18.02 / Медики рекомендуют по утрам съедать 10-30 граммов сала

14.02 / Принц Гарри и Меган Маркл уволили весь лондонский персонал

13.02 / Николай Расторгуев из-за забывчивости не смог назвать размер своей пенсии

07.03 / Армия Израиля предотвратила кибератаку ХАМАС

10.03 / Скандалы: «Вежливо» попросили

15.03 / Анатолий Руденко объяснил, почему отказался от секса с супругой на полгода

24.02 / Мнение: «Не в тот самолёт попала ракета»

08.02 / Количество жертв стрельбы в Таиланде выросло до 17 человек

26.02 / Бутина упрекнула ООН за бездействие в истории с социологами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска