Названо число находящихся за рубежом российских туристов

25.03.2020, 13:08, Новости дня

Около 45 тыс. российский туристов находятся за рубежом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«За рубежом на начало недели находилось порядка 90 тысяч российских туристов. Сейчас там их осталось уже гораздо меньше. Примерно половина», – цитирует РИА «Новости» Ломидзе.

По ее словам, общий недополученный доход туроператоров по выездному и въездному туризму от кризиса, связанного с пандемией коронавируса, может достичь 37 млрд рублей.

«По нашим оценкам, если ситуация пойдет по пессимистическому сценарию, и до сентября большинство направлений не откроются, мы можем сказать, какой будет недополученный доход туроператоров по выездному и по въездному туризму», – сказала она.

Она также отметила, что у компаний, у которых есть внутренний продукт, ситуация немного лучше, так как туры по стране на лето сейчас продаются.

По словам Ломидзе, по оптимистическому сценарию уже в июле начнутся первые продажи на зарубежных направлениях, передает ТАСС.

«Отрасль вся умереть не может. Понятно, что она из этого кризиса выйдет сильно измененной, меньше будет компаний. Они не обанкротятся в том тревожном, алармистском контексте, который обычно сопровождает это понятие, – тысячи недовольных туристов, проблемы с вывызом-завозом – просто какая-то часть компаний, безусловно, с рынка уйдет», – отметила она.

По оценкам АТОР, примерно 30% туроператоров уйдет с рынка к лету из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее туроператоры призвали клиентов не аннулировать поздние туры.

Накануне сообщалось, что правительство планирует создать специальную комиссию по поддержке компаний из различных отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса.