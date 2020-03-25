В мире: Западная модель мира не прошла испытание коронавирусом

25.03.2020, 13:08, Разное

Почти три миллиарда человек в мире оказались на карантине из-за коронавируса. Среди них жители Европы и США – территорий, где пандемия набирает обороты. А Китай уже снимает запрет на посещение самой пострадавшей от вируса провинции Хубэй. Это породило мнение, что китайская модель в кризис оказалась устойчивее западной демократии. Но политологи уверены – подобный вывод не совсем корректен.

Порядка 1,7 млрд человек в мире, то есть каждому пятому жителю планеты, предписано не выходить из дома и оставаться на карантине. Такие меры нужны для снижения скорости распространения инфекции COVID-19, сообщила утром во вторник английская Guardian. Число тех, кто потерял свободу передвижения, резко выросло после того, как к карантину наконец примкнула Британия.

Премьер Борис Джонсон накануне объявил, что как минимум три недели подданным будет разрешено покидать дома только для приобретения товаров первой необходимости, физических упражнений раз в день, медицинских нужд и поездок на работу.

Напомним, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пандемия коронавируса охватила более чем 150 стран мира. То, что жесткие меры ввели режимы, которые считаются авторитарными – власти КНР или иранские аятоллы, неудивительно. Пребывание в режиме ЧП пришлось испытать на себе и жителям стран, которые принято относить к «золотому миллиарду» и эталонам демократии.

Тем временем президент США Дональд Трамп наперекор общемировому тренду во вторник вдруг потребовал в ближайшие недели отменить введенные ранее ограничения. И это при том, что, по мнению ВОЗ, растет риск, что именно Соединенные Штаты окажутся новым, после Италии, очагом пандемии.

«Лекарство не должно быть хуже проблемы», – сообщил Трамп. По его мнению, если карантинные ограничения затянутся на месяцы, то это погубит больше людей, чем вирус. США скоро восстановят экономическую деятельность, это может произойти уже в ближайшие недели. «Америка скоро снова будет открыта для бизнеса. Очень скоро, гораздо раньше, чем через три–четыре месяца, как предполагали некоторые», – пишет теперь хозяин Белого дома, хотя сам же еще недавно предупреждал, что карантин затянется надолго.

Проблема в том, что Трамп уже передумал, а власти штатов – нет. Выполнить свои обещания президенту мешает принцип федерализации США, ведь карантин объявляли своими решениями губернаторы, на которых Вашингтон может влиять только косвенно.

Трампу теперь придется сломить сопротивление властей штатов, отметил профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин. Ситуация с коронавирусом станет новым стресс-тестом для американского федерализма и лично для Трампа, отметил собеседник. «Штаты, настроенные против Трампа, как, например, Нью-Йорк или Калифорния, будут все равно противостоять президенту, как в том анекдоте – «назло отцу уши отморожу», – сказал Домрин газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, пока неясно, как Белый дом может принудить губернаторов отменять карантин. «Президент может напомнить, что он главнокомандующий. Но что будет делать армия США под началом главкома Трампа? Воевать против штатов, которые тебя не любят? – рассуждает Домрин. – Как действовать Трампу, чтобы не нарушить конституцию, чего от него так ждут его оппоненты? Он только что пережил попытку импичмента, а теперь еще не хватало обвинений в узурпации власти».

Тем временем власти КНР во вторник тоже объявили о прекращении карантина, но повод у них для этого гораздо более радостный, чем у Трампа. Со среды они отменяют запрет на посещение провинции Хубэй. Правда, в столице провинции – городе Ухане – ограничения снимут только с 8 апреля. С этого же дня с Уханем начнут восстанавливать транспортное сообщение. Соответствующее решение Пекин принял из-за «улучшения обстановки».

Китай с его мобилизационной моделью общества, с его жесткой вертикальной системой власти, эффективно справляется с болезнью, источником которой ранее сам же и стал, отмечают политологи. «В целом нынешний кризис показал, что глобальная экономика и либеральное государство краш-тест под названием «коронавирус» не прошли», – считает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

«Американская экономика, одна из самых открытых в мире, и европейские интегрированные государства реагируют на кризис закрытием границ в приоритет национальных интересов. Поэтому коронавирус замедлит интеграционные процессы и вернет приоритет национальному государству», – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.

Расклад сил на мировой арене после эпидемии коронавируса изменится, прогнозирует профессор. «Пока похоже, что выиграет Китай, потому что он первым выйдет из кризиса и у него будет возможность расширять свой потенциал. Пока другие страны закрываются, КНР сейчас, наоборот, открывается. Поэтому можно прогнозировать усиление экономической мощи Пекина. Относительно других игроков пока сказать сложно. Вряд ли США или Евросоюз что-то выиграют», – отметил эксперт.

Но не стоит делать вывод, что Китай по итогам пандемии станет образцом для остального мира, возражает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов.

«В данном случае дихотомия «либеральная демократия или авторитарная система» бессмысленна. «Краш-тест», безусловно, проходят все государства, но результат будет виден не по линии «демократия или не демократия», а по линии эффективности организации обществ. Выстоят государства и общества, достаточно гармонизированные – любыми способами. Те государства, где этого нет, будут испытывать тяжелейшие проблемы, вплоть до фатальных», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

Политолог пояснил: «Например, мы не так уж много слышим о странах Скандинавии, а там уж демократия, можно сказать, образцовая. Скандинавы могут принимать действенные меры и при этом не поднимать шум на весь мир». С другой стороны, демократическая Италия – это крайний пример неэффективности, которая стала следствием культуры, которая там есть, заметил Лукьянов.

«Все смотрят на две крайности – Китай и Италию, но это только сбивает с толку.

Китай – это также нехарактерный пример, поскольку китайский опыт, укорененный в особенностях общества Поднебесной, никто повторить не сможет», – сказал эксперт

«Единственный вывод, который можно сделать из истории коронавируса: бытовавшая на протяжении последних 30 лет идея о том, что мир развивается по единым, условно либеральным, правилам, блистательно не подтверждается», – полагает Лукьянов.

Как передает ТАСС, число зараженных коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Вечером во вторник к повальному карантину решила примкнуть и Индия. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил «общенациональную блокировку» сроком на три недели. «Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью», – цитировало премьера РИА «Новости». «Если мы не сможем справиться с предстоящим 21 днем, мы будем отброшены назад на 21 год», – предупредил премьер.

Таким образом, полку жителей Земли, оказавшихся на карантине, прибыло. Их число поднялось примерно до трех миллиардов. Теперь это не каждый пятый, а каждый третий.