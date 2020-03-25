Песков рассказал о вариантах переноса голосования по поправкам

25.03.2020, 13:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе проведения всероссийского голосования по поправкам в конституцию сейчас рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки, но пока каких-либо конкретных решений не принималось.

«С учетом развития эпидемиологической ситуации – она меняется, ситуация достаточно подвижная, об этом вчера, в частности, говорил и Сергей Семенович Собянин – разные варианты рассматриваются, но каких-либо решений не принималось. Поэтому наберитесь терпения. По мере того, как решения будут приниматься, мы будем вас информировать об этом», – передает РИА «Новости» ответ Пескова о вариантах проведения голосования по поправкам в конституцию 22 апреля и возможности его переноса.