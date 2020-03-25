 

CNN – Трамп рассчитывает, что на Пасху церкви в США будут забиты людьми

25.03.2020, 13:05, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что США могут стать очередным эпицентром коронавируса, передаёт CNN. Но несмотря на это, американский президент настаивает на том, что к Пасхе, которую католики и протестанты в этом году будут отмечать 12 апреля, страна вернётся к нормальному состоянию.

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по всему миру как медленно накатывающая волна. Там, где она прошла, ограничения на поездки и карантин ослабляют или вообще отменяют. А там, куда она направляется, эти меры ужесточаются на фоне опасений по поводу стремительно растущего количества смертей, которых в мире уже почти 400 тысяч*.

ВОЗ предупреждает о том, что США могут стать очередным эпицентром COVID-19. По подсчётам CNN, в Соединённых Штатах уже больше 52 тысяч подтверждённых случаев.

Несмотря на это, президент Трамп, похоже, отказался от мрачного и серьёзного тона, который был характерен ему на прошлой неделе. Он уже не говорит о тяжёлом кризисе, который может продлиться несколько месяцев, а больше настаивает на том, что до возвращения к нормальному состоянию стране осталось всего несколько недель.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Думаю, в пасхальное воскресенье церкви будут забиты людьми по всей нашей стране. По-моему, это было бы прекрасным временем. И я считаю этот срок правильным.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 марта 2020 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ). 



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