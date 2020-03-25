Euronews – из-за коронавируса экономике угрожает новая «великая депрессия»

25.03.2020, 13:05, Новости дня

Каждая неделя карантина и кризиса в мире крайне негативно влияет на показатели экономического роста, предупреждают эксперты. По данным МВФ, в рецессии находится уже треть мировой экономики. И появляются предостережения о том, что из-за коронавируса Европе и США угрожает новая «великая депрессия», передаёт Euronews.

Из-за пандемии коронавируса страны ЕС в этом году столкнутся с рецессией. Индекс деловой активности в еврозоне в марте обвалился до исторического минимума и составил 31,4 пункта. Это самый низкий показатель с начала подсчёта в 1998 году, в феврале индекс находился на уровне в 51,6 пункта.

Эксперты исследовательской компании Markit прогнозируют, что в текущем году европейская экономика потеряет 8 процентов ВВП.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сравнил кризис с Великой депрессией в США 30-х годов прошлого века. По его словам, власти страны уже составили список промышленных предприятий, которым будет оказана государственная поддержка. К настоящему моменту 730 тысяч человек обратились к властям с просьбой признать для них статус «частичной безработицы».

БРЮНО ЛЕ МЭР, министр экономики Франции: Каждая неделя карантина, каждый месяц кризиса в Европе либо в США влияет на показатели экономического роста. Во Франции в этом году показатель будет гораздо ниже прогнозов.

Брюно Ле Мэр сообщил, что малый и средний бизнес во Франции потерял 70 процентов прибыли в этом месяце по сравнению с мартом прошлого года. Власти Германии прогнозируют сокращение экономики страны на 5 процентов ВВП.

По данным МВФ, в рецессии находится уже треть мировой экономики.

Дата выхода в эфир 24 марта 2020 года.