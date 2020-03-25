Топ-8 лучших бесплатных профессиональных капперов

25.03.2020, 13:12, Рекомендуем

Теги: Интернет, Спорт

Всем привет, дорогие беттеры, сегодня мы рассмотрим 8 лучших капперов, у которых можно посмотреть бесплатные прогнозы. В наш рейтинг капперов вошли только профессионалы, которые давно занимаются данным видом деятельности, могут подтвердить статистикой эффективность предоставляемой информации.

Как определить лучшего каппера

Даже самостоятельные игроки порой ориентируются на прогнозы от капперов, чтобы сделать ставку, которая обязательно сыграть. Если мнение подтверждается профессионалом, уверенность в победе значительно возрастает. Но не стоит смотреть первые попавшиеся прогнозы, не каждый называющий себя профессионалом действительном им является. В первую очередь необходимо изучить статистику, причём не только количество побед, но и коэффициенты. Некоторые делают такие прогнозы, что даже с большим количеством побед невозможно оставаться в плюсе.

Важное значение имеет регулярность публикаций. Некоторые бесплатные каперы публикуют прогнозы время от времени, не уделяя должное внимание многим значимым матчам и событиям. Настоящие профессионалы не пропускают важные матчи, регулярно делятся своими мыслями о будущих играх. Это и является причиной их популярности, ведь беттер получает возможность регулярно сверять свои ставки с мнением профессионалов.

Рейтинг бесплатных капперов

1. «Дневника каппера», Telegram канал.

«ДневникКаппера» является интересным проектом, он стартовал в качестве Telegram канала, сейчас у него также есть группа ВКонтакте и канал на Youtube. Все прогнозы снабжены подробной аргументацией. Правда, не все его ставки бесплатны, также есть платные прогнозы, капер применяет формат подписок.

2. «Новиков на ставках».

Каждый день на канале «Новиков на ставках» размещается по 1-2 ставки с коэффициентом в районе 1.6. Присутствует возможность подписаться на него платно, чтобы получать от 3 прогнозов в сутки с коэффициентом не меньше 1.5. Бесплатные ставки являются прекрасной возможностью оценить силу каппера.

3. «Седой каппер».

Проходимость ставок в проекте «Седой каппер» составляет около 67%, бесплатно публикуются экспрессы со средним кф 6 и ординары с кф до 2.7. Нетрудно посчитать, что игрок остаётся в хорошем плюсе.

4. BetInStyle.

Этот проект в первую очередь заинтересует любителей тенниса. Беттеры могут в любой посмотреть статистику, которая постоянно обновляется. В Telegram канале делаются посты с Live ставками, этот бесплатный капер помогает хорошо заработать.

5. WinWay. Ещё одним интересным проектом считается WinWay.

Здесь можно найти бесплатные ставки на футбол, теннис и хоккей. Каждый день проект публикует скриншоты ординаров и экспрессов, новички могут воспользоваться ботом и видео инструкциями, чтобы упростить свою деятельность.

6. Football-prognozi.ru

Проект Футбол-прогнозы.ru предлагает делать так называемые валуйные ставки, то есть ставки на исход с высоким коэффициентом, вероятность которого недооценена букмекером. Коэффициент на такие события составляет около 1.8.

7. «Правильный беттинг», Telegram канал.

Автор телеграм канала «Правильный беттинг» имеет отличную статистику. Он даёт прогнозы с коэффициентами 1.7-1.8, выбор всегда обоснован весомыми доводами.

8. «GROMOV|Аналитика», блог.

Лучшие каперы часто имеют прямое отношение к спорту, это доказывает блог спортивного аналитика «GROMOV|Аналитика». Каждый день даётся не меньше 2 бесплатных ставок, коэффициент достигает 1.8.

Вывод

Бесплатные прогнозы в большинстве случаев становятся способом привлечения новой аудитории. Чтобы ориентироваться только на бесплатные прогнозы каперов и делать по несколько ставок в сутки, приходится брать информацию сразу из нескольких источников. Перед тем, как доверять прогнозу, следует изучить статистику предыдущих ставок каппера.

Надеемся, что эта статья поможет нашим читателям овладеть искусством успешных ставок на спорт!