Ребенка в Индии назвали в честь коронавируса

25.03.2020, 13:00, Разное

В индийском штате Уттар Прадеш новорожденную девочку назвали в честь коронавируса. Малышка получила имя Корона, сообщает телеканал “360” со ссылкой на зарубежные СМИ.

Дядя новорожденной рассказал, что заболевание сплотило людей и побудило завести полезные для здоровья привычки. В то же время мужчина подчеркнул, что родители малышки понимают опасность вируса.

По данным “Экспресс газеты”, ребенок появился на свет за несколько часов до введения комендантского часа в Индии. Мать и девочка здоровы и скоро будут выписаны из больницы.