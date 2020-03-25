 

Владимир Путин выступит с обращением по поводу ситуации с коронавирусом в России

25.03.2020, 12:53, Разное

Сегодня Владимир Путин обратится в жителям РФ по поводу пандемии коронавируса. Такое решение было принято по результатам совещаний, проводимых 24 марта.
Данную информацию озвучил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ. На сегодняшний день ситуация в стране остается напряженной. За сутки зафиксированы 163 новых случая заболевания, 120 из них – в Москве. Всего в мире более 400 000 зараженных, но при этом большой процент выздоровевших. Сама болезнь протекает тяжело и крайне опасна для людей в возрасте и с ослабленным иммунитетом на фоне различных заболеваний.



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