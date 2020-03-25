В Выборге ночью в окно квартиры женщины залетела граната

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25.03.2020, 12:53, Разное

В Выборге решают вопрос о заведении уголовного дела по факту инцидента, произошедшего сегодня в 3 часа ночи. В окно квартиры местной жительницы залетела граната.
В телефонном звонке в полицию жительница сообщила, что кто-то бьёт окна в её квартире, расположенной на первом этаже. По прибытии к месту происшествия стражи порядка выяснили: злоумышленники бросили на кухню пострадавшей гранату РГД-5, которая, как установили вызванные полицией сапёры ОМОН, оказалась учебной.

Если бы взрывчатый боеприпас оказался настоящим, за его незаконное хранение виновного могли бы заключить в тюрьму на срок от двух лет и более. Такое же наказание ждёт лиц, нелегально сберегающих у себя оружие и иные опасные предметы.



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