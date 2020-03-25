Кремль анонсировал обращение Путина к россиянам

25.03.2020, 12:43, Новости дня

Президент Владимир Путин, отменивший визит в Санкт-Петербург, через несколько часов обратится к россиянам с телеобращением в связи с эпидемией коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент отменил вылет в Санкт Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам… Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы», – передает РИА «Новости»Песков.

По его словам, такая потребность возникла после вчерашних совещаний, посвященных эпидемиологической ситуации и вопросам поддержки граждан и страны на фоне непростой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.