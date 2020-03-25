 

Шойгу заявил об обмане Минобороны с коммунальными платежами

25.03.2020, 12:53, Новости дня

Минобороны установило более 113 тыс. счетчиков, чтобы контролировать завышенные счета на коммунальные услуги Вооруженных сил, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«На протяжении многих лет нас постоянно обманывали, представляя завышенные счета за коммунальные услуги. Данный вопрос мы решили, установив более 113 тыс. приборов учета топливно-энергетических ресурсов», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.

Министр отметил, что благодаря этому Минобороны экономит три млрд рублей в год.

«Сегодня мы знаем, сколько воды, электроэнергии, тепла и других ресурсов ежесуточно потребляют Вооруженные силы», – отметил министр.

Ранее Шойгу спрогнозировал увеличение доли современного ядерного вооружения России. 



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