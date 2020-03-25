В Башкирии коронавирусом заболел ребенок

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25.03.2020, 12:53, Разное

В Башкирии коронавирус диагностировали у ребенка. Информацию об этом подтвердил Максим Забелин, являющийся главой Минздрава республики.
По данным издания «Башинформ», все граждане, у которых был диагностирован коронавирус, привезли его из-за границы. Ранее в прессе появлялась информация об одном заразившемся, приехавшем из Москвы, но позднее оказалось, что он скрыл поездку в Европу за последние 14 дней.

В настоящее время в Башкирии в госпиталях с подозрением на COVID-19 находится 64 человека. Шестеро из них являются несовершеннолетними. По данным от местного Минздрава, за сутки количество пациентов с подозрениями увеличилось в 4 раза.



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