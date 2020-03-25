Число инфицированных коронавирусом в России превысило 650 человек

25.03.2020, 12:45, Новости дня

Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 658, увеличившись на рекордные 163 случая, говорится на официальном правительственном сайте.

Ранее на одном из сайтов, посвященных мониторингу ситуации с заболеванием в России, сообщалось о 516 случаях инфицирования.

«Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщил в среду, что эпидемия охватила 55 регионов страны, под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

Подавляющее большинство новых случаев заражения приходится на Москву, сообщает «Интерфакс».