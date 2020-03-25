 

Число инфицированных коронавирусом в России превысило 650 человек

25.03.2020, 12:45, Новости дня

Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 658, увеличившись на рекордные 163 случая, говорится на официальном правительственном сайте.

Ранее на одном из сайтов, посвященных мониторингу ситуации с заболеванием в России, сообщалось о 516 случаях инфицирования.

«Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщил в среду, что эпидемия охватила 55 регионов страны, под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

Подавляющее большинство новых случаев заражения приходится на Москву, сообщает «Интерфакс».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Доверие потребителей выросло в Британии до максимума за 11 лет

03.02 / Поправки в Конституцию, предложенные президентом, поддерживают 80% россиян

07.02 / Российский медбрат похвастался в интернете, что убивает пациентов. Форумчане выяснили его личность

23.02 / Трамп поздравил «сумасшедшего Берни» с победой над Байденом

12.02 / Белорусским анархистам дали семь лет колонии за “коктейль Молотова”, брошенный в двери СИЗО

17.03 / Греф рассказал об опасности наличных денег

03.02 / Погребинский: Рейтинг Зеленского упал из-за СССР

04.03 / Пенс объявил о новых правилах тестирования на коронавирус

13.03 / Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса

06.03 / Большинство новых заражений COVID-2019 за сутки произошло вне Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска