Наталья Водянова трогательно поздравила дочь Неву с 14-летием кадрами из семейного архива: “Люблю тебя бесконечно”

25.03.2020, 12:42, Разное

В минувший вторник, 24 марта, свое первое совершеннолетие (по российским меркам) отметила дочь супермодели Натальи Водяновой Нева Портман. Сама Наталья месяц назад отпраздновала 38-летие – тогда ее жених Антуан Арно поздравил возлюбленную в Instagram, опубликовал серию архивных кадров, живых и неглянцевых. Ко дню рождения дочери Наталья сделала тот же подарок имениннице и всем своим подписчикам – в аккаунте многодетной мамы появилась галерея фотографий из семейного архива. А их сопровождал следующий текст:

Сегодня, 14 лет назад, самое яркое солнце появилось в моей жизни и озарило ее. Все эти годы ты была источником радости для всех вокруг себя, и я так горжусь, наблюдая, кем ты становишься. Ты самая сознательная из нас всех, особенно в отношении природы и животных, ты постоянно вдохновляешь всех нас. Пусть твоя вера в свои цели и свой путь будет расти вместе с тобой. Желаю тебе обрести истинное счастье и научиться любить трудности и падения так же, как и успехи и легкие времена. Люблю тебя бесконечно и надеюсь, что этот брауни, который я делаю прямо сейчас, на вкус так же хорош, как и на запах.

Нева – дочь Натальи Водяновой и Джастина Портмана. Девочка родилась незадолго до развода родителей. Но несмотря на это, она, как и ее братья, никогда не чувствовали нехватку родительской любви, а новый избранник матери – Антуан Арно – относится к детям как к родным. Напомним, в начале января Наталья и Антуан объявили о помолвке, хотя потом оказалось, что предложение наследник концерна LVMH сделал еще год назад:

Он сделал мне предложение почти год назад, как раз в день моего рождения. Я подумала, что с наступлением 2020 года наконец-то пришло время рассказать об этом всему миру,

– рассказала она недавно в интервью испанскому ELLE. Однако последнюю неделю СМИ активно пишут о срыве их свадебных планов. Торжество намечено на начало июня этого года, и, по словам Натальи в том же интервью, они пригласили более 300 гостей в поместье в регионе Шампань. Однако пара до сих пор не выпустила официальное объявление, что бракосочетание откладывается. Вполне возможно, что влюбленные все-таки обменяются клятвами любви и верности, но уже в присутствии более узкого круга людей в камерной обстановке.

Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2007 году, а встречаться начали лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го – Роман. До этого модель состояла в браке с аристократом Джастином Портманом. От него модель родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го).