Жерар Пике нашел применение туалетной бумаге и восхитил Шакиру новым талантом

25.03.2020, 12:42, Разное

Несколько дней назад российский теннисист Андрей Рублев запустил в Twitter новый марафон #20TouchChallenge, предложив всем заскучавшим на карантине попробовать себя в занятном деле – игре в теннис с… туалетной бумагой вместо мяча. Челендж подхватили коллеги Рублева и ожидаемо справились с задачей. А вот от футболиста клуба “Барселона” Жерара Пике такого мастерства обращения с ракеткой едва ли кто-то ожидал. На двадцатом по счете отбитом “мяче”, возлюбленная футболиста Шакира, снимавшая его на видео, вкрикнула: “Да ты гений!”. Вот так просто и на 10-м году совместной жизни можно друг-друга удивлять.

Между тем, коллега Жерара Пике по “Барселоне” – Лионель Месси – присоединился к другому марафону, попробовав поиграть с туалетной бумагой, как с футбольным мячом. Стоит ли говорить, что с поставленной задачей – подбить рулон 10 раз в воздух – лучший спортсмен мира справился на все сто.

