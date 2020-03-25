 

Жерар Пике нашел применение туалетной бумаге и восхитил Шакиру новым талантом

25.03.2020, 12:42, Разное

Несколько дней назад российский теннисист Андрей Рублев запустил в Twitter новый марафон #20TouchChallenge, предложив всем заскучавшим на карантине попробовать себя в занятном деле – игре в теннис с… туалетной бумагой вместо мяча. Челендж подхватили коллеги Рублева и ожидаемо справились с задачей. А вот от футболиста клуба “Барселона” Жерара Пике такого мастерства обращения с ракеткой едва ли кто-то ожидал. На двадцатом по счете отбитом “мяче”, возлюбленная футболиста Шакира, снимавшая его на видео, вкрикнула: “Да ты гений!”. Вот так просто и на 10-м году совместной жизни можно друг-друга удивлять.

Thanks @AndreyRublev97 

Your turn! @[email protected]@[email protected]#StayHome#20TouchChallengepic.twitter.com/INX8OWMFnE

— Gerard Piqué (@3gerardpique) March 23, 2020

Между тем, коллега Жерара Пике по “Барселоне” – Лионель Месси – присоединился к другому марафону, попробовав поиграть с туалетной бумагой, как с футбольным мячом. Стоит ли говорить, что с поставленной задачей – подбить рулон 10 раз в воздух – лучший спортсмен мира справился на все сто.

The one we’ve all been waiting for

Lionel Messi takes on the #StayAtHomeChallenge



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