Умер барабанщик King Crimson и REM Билл Рифлин

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25.03.2020, 12:41, Новости дня

Американский рок-музыкант Уильям (Билл) Рифлин, бывший барабанщиком в группах King Crimson, REM, Ministry, Swans и Nine Inch Nails, умер в Сиэтле в возрасте 59 лет, говорится в публикации, размещенной на странице рок-группы Ministry в Twitter.

«Сегодня мы потеряли замечательного художника, потрясающего человека, бывшего неотъемлемой частью развития и успеха Ministry», – передает ТАСС сообщение группы.

В свою очередь журнал «Вэрайети» проинформировал в среду, что последние годы жизни Рифлин боролся с раком. Об этом издание сообщило со ссылкой на друзей и близких музыканта.



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