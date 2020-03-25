КХЛ досрочно завершила сезон-2019/20 из-за ситуации с коронавирусом

25.03.2020, 12:41, Новости дня

Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19.

«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона-2019/20. Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ», – говорится в заявлении КХЛ, опубликованном на сайте лиги.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний cовета директоров лиги.

«Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/2021, после чего лига приступит к подготовке календаря», – сообщили в КХЛ.

Тем временем главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов сообщил, что московское «Динамо» сожалеет о досрочном завершении плей-офф КХЛ.

«Но мы в этой ситуации ничего не могли сделать – сказали бы нам играть, мы бы играли, если сказали не играть, значит, не будем играть. Думаю, что все хотели доиграть сезон, но это форс-мажор. Со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть, мы провели тяжелую серию со «Спартаком», и хотелось доиграть сезон, но принимаем решение лиги. Все надеялись на то, что, может, эпидемия немного утихнет», – передает ТАСС слова Крикунова.

«Мы сегодня потренировались, завтра еще собираемся. Если чемпионат останавливается, то, наверное, команду тоже распустим», – добавил главный тренер «Динамо».