В России 163 новых случая заражения коронавирусом

25.03.2020, 12:40, Новости дня

За последние сутки в России зарегистрированы 163 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 658 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

“В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек”, – сказала Голикова.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве – 120.

По шесть случаев зарегистрировано в Подмосковье и Крыму, по четыре – в Псковской области и Краснодарском крае, по три – в Оренбургской области и Якутии, по два – в Тульской области, в Республике Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае.

По одному новому случаю заражения зарегистрировано в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской, Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и Башкирии.

Отмечается, что, по данным эпидемиологического расследования, граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.