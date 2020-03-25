В Азербайджане арестовали оппозиционера Тофига Ягублу. Его обвиняют в хулиганстве

25.03.2020, 12:40, Новости дня

В Азербайджане на 3 месяца арестовали члена оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) и партии “Мусават” Тофига Ягублу, сообщил его адвокат Эльчин Садыгов. Это решение вынес Низаминский районный суд Баку.

Ягублу обвиняют в хулиганстве, оппозиционер не признал себя виновным.

Бывшего политзаключенного задержали 23 марта после конфликта на парковке у рынка в Низаминском районе Баку. Как сообщила его дочь Нигяр Xaзи, в припаркованный автомобиль Тофига Ягублу въехала другая машина. Ее водитель и пассажиры стали агрессивно атаковать оппозиционера. Приехавшие на место происшествия полицейские задержали Ягублу.

“Как я поняла, на отца пожаловались супруги, которые совершили наезд на автомобиль отца. Это провокация. Якобы отец вышел из машины и стал ругаться с ними, причинил им телесные повреждения”, – сообщила дочь оппозиционера.

“Несмотря на то, что ДТП произошло по вине Тофига Ягублу, он без основательных причин нанес кулаками и гаечным ключом травмы Эльхану Джебраилову и находившейся с ним супруге – Джавахир Джебраиловой”, – утверждают в свою очередь в пресс-службе МВД.

Дочь оппозиционера Нигяр Xaзи обеспокоена за здоровье отца. “У него серьезные проблемы со здоровьем, он был на лечении, и арест во время вспышки инфекции коронавируса создаст серьезную угрозу для его здоровья”, – сказала она.

Как отмечает международная правозащитная организация Human Rights Watch, арест Ягублу произошел спустя несколько дней после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, что он будет использовать меры, предположительно предназначенные для борьбы с пандемией коронавируса, для подавления оппозиции.

В январе 2013 года Тофиг Ягублу был арестован в связи с беспорядками в городе Исмаиллы и обвинен в организации беспорядков. Согласно приговору Шекинского суда оппозиционер был лишен свободы сроком на 5 лет.

Указом от 17 марта 2016 года Тофиг Ягублу был помилован.