Гендиректор “АТБ” Марков: Предпосылок и рисков для формирования дефицита товаров в Украине мы не видим

25.03.2020, 12:36, Новости дня

В Украине нет дефицита социально значимых товаров и предметов первой необходимости. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил генеральный директор корпорации “АТБ” Борис Марков.

“В последние дни в информационном пространстве Украины массово распространяется недостоверная информация о количестве товаров и товарных запасов в магазинах нашей сети. Ответственно заявляем – основного товара хватает, и ситуация с его доступностью улучшается. Мы заканчиваем наполнение складов и восстановление запасов магазинов, которые “вымылись” в результате ажиотажного спроса на прошлой неделе. Предпосылок и рисков для формирования дефицита товаров в Украине мы не видим. Возможно, выпадение некоторых групп из-за созданного ажиотажа, но в течение одного-двух дней мы готовы закрыть потребности населения страны в продуктах и товарах социальной категории”, – рассказал собеседник.

Он отметил, что из-за карантина в магазинах вырос спрос на овощи и фрукты.

“На сегодняшний день торговая сеть “АТБ” насчитывает 1095 магазинов в 280 городах всех областей Украины. Ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости в разной степени наблюдался везде. Он был вызван как введением общенационального карантина, так и непониманием людей дальнейшего развития ситуации. В такое время в первую очередь раскупаются товары длительного хранения – крупы, макаронные изделия, консервы, туалетная бумага, вода и прочее. Затем – овощи и фрукты. Большинство рынков, в условиях карантина закрыты, в связи с чем происходит перераспределения спроса на указанные товары и, соответственно, требуется большее их количество. При этом подходы к качеству и безопасности товаров в наших магазинах остаются без изменений и находятся под строгим контролем”, – сообщил Марков.

По его словам, основной проблемой на данный момент остается повышение цен у поставщиков товаров.

“Ситуация с ценами непростая. В период всплеска ажиотажа создается дефицит на рынке. Наша компания работает на минимальных запасах и максимальном обороте. У нас у первых выбирают более дешевые товары, а приобретаем мы их уже по текущей рыночной цене. Если цена растет, как сейчас, мы вынуждены первыми закупать более дорогой товар. Соответственно, у нас раньше покупатели видят изменение в ценниках. Такие процессы происходят и у других операторов рынка, причем как показывает практика в еще больших размерах, но только с отставанием в несколько дней. В большей степени на нестабильную ситуацию с ценами влияет то, что большая часть поставщиков товаров социальных категорий сегодня пересматривают ценообразование на свою продукцию. Причем в каждой группе по-разному. В таких условиях мы в большинстве случаев принимаем решение в пользу покупателя: считаем необходимым в первую очередь обеспечить наличие товара на полке магазина. В особенности если это касается социально значимых продуктов”, – подчеркнул генеральный директор корпорации “АТБ”.

На рост цен, по мнению собеседника, также повлияло резкое изменение курса валют.

“При недостатке официальной коммуникации со стороны государственных структур и органов власти у потребителя сформировалась картина последующего моментального подорожания продуктов и товаров. Как показывает опыт и практика, при нехватке объективной и своевременной информации население стремиться избавиться от гривны и сделать максимальные запасы товаров длительного хранения”, – отметил Марков.

Он опроверг информацию о необоснованном повышении цен на товары в магазинах сети.

“Наблюдая за стремительным распространением недостоверных сведений в социальных сетях, электронных СМИ о якобы существующем дефиците в магазинах торговой сети “АТБ”, о спланированном росте цен для последующей “наживы” и так далее, у нас есть основания предположить о хорошо спланированной и подготовленной информационной атаке со стороны наших недоброжелателей и конкурентов. В их “профессионализме” и подготовке нам сомневаться не приходиться. С другой стороны, негативная реакция со стороны потребителей звучит не только в сторону “АТБ”, но и по ситуации с ценами на рынке в целом. Особенно в контексте общего нервозного настроения на фоне непонимания глубины развивающегося экономического и медицинского кризиса, а главное неопределенности ближайших перспектив. Наша компания на рынке уже более 25 лет, работает открыто и прозрачно. Мы – лидер по уплате налогов и созданию рабочих мест в своем отраслевом сегменте. И мы готовы в любой момент предоставить всю информацию об отпускных ценах наших партнеров-поставщиков”, – резюмировал Марков.

Чтобы защитить покупателей сети от действий спекулянтов и паникеров, в АТБ объявили о введении с 18 марта ограничений на продажу товаров в одни руки. Кроме того, сеть АТБ на весь период действия общенационального карантина ввела мораторий на реализацию оптовыми партиями сыпучих товаров, бакалеи, замороженных продуктов, антибактериальных и дезинфицирующих средств. Также в компании сообщили, что вводят отечественные аналоги позиций собственного импорта из таких стран, как Италия, Польша, Словакия, и других.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.