Экономист Савченко: Украина потеряет $22,5 млрд, если ограничительные меры продлятся до мая

25.03.2020, 12:36, Новости дня

ВВП Украины в годовом измерении упадет на 15%, если ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, продлятся до мая. Такое мнение в комментарии “ГОРДОН” высказал экономист, ректор Международного института бизнеса, заместитель главы НБУ в 1991–1992 и 2005–2009 годах Александр Савченко.

“Если ограничительные меры будут продлены до мая, даже без введения чрезвычайного положения, то мой прогноз: ВВП Украины упадет на 15% в годовом измерении. Почему? Ответ прост: ограничительные меры уже зацепили четверть валового внутреннего продукта страны – торговлю, транспорт, перевозки, туристический, отельный и ресторанный бизнес. А что такое для страны падение ВВП на 15%? В долларах наш внутренний валовый продукт составляет $150 млрд, значит, падение на 15% – это $22,5 млрд потерь”, – прогнозирует Савченко.

По его мнению, вскоре ограничительные меры повлияют и на другие сферы, в частности на строительный бизнес.

“Например, никто не будет покупать квартиры, на 50–60% упадет строительная сфера, а за ней производство стройматериалов и так далее”, – считает он.

Безработица, по оценке Савченко, вырастет до 25%. В конце 2019 года, по данным Госстата (.doc), безработица в Украине составляла 8,7%.

“Реальные доходы граждан в среднем упадут примерно на 15% за год. Безработица, по моим расчетам, вырастет до 25%. Уже сейчас больше миллиона людей по всей Украине остались без работы и средств к существованию. Только в Киеве я насчитал около 300 тыс. человек, лишившихся работы. Это продавцы, официанты, повара, уборщики, охранники и так далее. Даже курьеров намного меньше стало”, – сказал он.

Савченко считает, что больше всего от экономического кризиса пострадают малый бизнес и пенсионеры.

“Потери, к слову, будут неравномерными, потому что государственный сектор и те, кто в нем задействован, практически ничего не потеряют. Чиновники как получали, так и будут получать. Основной удар придется на частный сектор и по пенсионерам. Малый бизнес и так уже полностью разрушен, а у пенсионеров из-за инфляции и падения курса гривны покупательная способность пенсии резко снизится”, – отметил эксперт.

По прогнозам Офиса президента, по оптимистическому сценарию падение экономики Украины от распространения коронавируса составит 5% ВВП в 2020 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 425 тыс., из них 18 963 умерли, более 109 тыс. выздоровели. В Украине, по информации Минздрава на 25 марта, число заразившихся коронавирусом составляет 113 человек, четверо из них скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Компания Moodyʼs Analytics считает, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов.