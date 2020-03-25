 

Умерший от COVID-19 в Тернопольской области контактировал со священником, у которого тоже выявили коронавирус – Антон Геращенко

25.03.2020, 12:36, Новости дня

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что умерший от коронавируса в Тернопольской области контактировал со священнослужителем, у которого ранее тоже диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. 

“Полиция вместе с эпидемиологической службой установила, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в селе Швейков Монастырского района со священником О. В. 1963 года рождения, которому 19 марта установлен диагноз “заражение короновирусом”, – написал Геращенко в Facebook 25 марта. 

По его информации, на поминальном обряде присутствовало около 70 человек.

В целом с начала марта, согласно данным эпидемиологического расследования, священник во время различных религиозных обрядов контактировал примерно с 500 гражданами. 

“Всем этим лицам нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщать о фактах общения с батюшкой О. В. 1963 года рождения и с умершим Б. 1952 года рождения”, – отметил заместитель министра. 

Геращенко рассказал, что священнослужитель находится в реанимации в тернопольской больнице в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Ряд населенных пунктов в Тернопольской области, в том числе села Швейков и Ковалевка, блокированы полицейскими.

“В этом очаге эпидемии уже установлено пять случаев заражения COVID-19. Но мы все понимаем, что их гораздо больше”, – написал Геращенко.  

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Posted by Антон Геращенко on Kolmapäev, 25. märts 2020

По данным Zaxid.net, заболевшего священника зовут Олег Винницкий, он из Украинской греко-католической церкви. Винницкий сказал изданию 21 марта, что не знает, как заразился, поскольку во время богослужений и исповедей контактирует с большим количеством людей. 

В Тернопольской области зафиксировано шесть случаев инфицирования коронавирусом, один человек умер. 

По состоянию на 25 марта количество заразившихся коронавирусом в Украине составляет 113 человек, четверо из них скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 425 тыс., из них 18 963 умерли, более 109 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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