Мнение: Брат 2: воспоминания британского продюсера

25.03.2020, 12:35, Разное

У британца Тобина Обера в России есть козырная карта, которая работает на всех… Брат-2

Это карта, которой я могу играть в разных случаях, но это раздражает меня, потому что все разговоры сводятся к фильму. У меня была беседа с ФСБшниками, они спрашивали: где я работаю, с кем контактирую, выясняли мою предысторию. В какой-то момент я упомянул о том, что участвовал в съемках Брат-2. Тогда они сказали: “Так, стоп. Забыли про работу и откуда вы, рассказывайте от начала и до конца про Бодрова – он хороший человек?”.

Мы долго это обсуждали, потом возникла пауза, после которой они спросили: “Хорошо, а кто лучший Джеймс Бонд: Шон Коннери, Роджер Мур или Пирс Броснан?”. Для них уже было уже не важно, агент я МИ-6 или нет.

Интересное во время съемок Брат 2

В фильме есть сцена с двумя миллионами долларов. Мы готовились к съемкам еще в России, и художники Ленфильма почему-то решили, что их надо распечатать на принтере и везти с собой в Америку. Конечно же, у таможенного контроля к нам были вопросы. Не знаю как, но они нас пропустили.

На дворе стоял 98 год – сразу после кризиса. Я в тот момент работал редактором в журнале, а Сельянов, продюсер, сказал, мол, давай, поехали в Америку. Мне пришлось уволиться, чтобы поехать туда. Сели на самолет, прилетели, и тут он (Сельянов) мне сообщает, что финансирование закончилось. Что денег нет из-за кризиса, и что мы, скорее всего, там два дня пробудем, возьмем билеты и сразу вернемся. В итоге он мне сказал оставаться в Америке, а сам полетел в Россию, чтобы найти деньги. У меня с собой было 6 тысяч долларов, и я первое время использовал их. Это был достаточно стремный момент. Но деньги нашли, и мы отсняли все. В тот год из-за кризиса в России выходило очень мало картин, наша была одной из них.

Саундтреки к фильму

В фильме Брат-2 играет группа Би-2, а изначально договаривались с ДДТ. В фильме постоянно видны их афиши, но Шевчук в итоге отказался, и было непонятно, что делать. Чтобы заполнить пробел, позвали Мишу Козырева и подобрали всю музыку, которая есть в фильме. Мне кажется, это сыграло огромную роль в успехе фильма и в успехе тех групп, которые эти саундтреки записывали. Главный саундтрек стал хитом, а потом они выпустили еще один альбом, с музыкой, которая не попала в фильм. Тогда впервые появился фильм о том, как снимался Брат 2. Это отдельный новый жанр. Я был сорежиссером этого фильма. Володя Непевный сделал фильм про съемки в Москве, а поскольку деньги кончились, его в Америку не взяли. А мне просто дали камеру и сказали, мол, ты будешь режиссером этой части. Я договорился с водителем камера-вагона, и Линдси – девушка-студентка, как оператор, снимала весь этот фильм. Такое впервые вышло и появилось в продаже. Это что-то типа бэкстейджа, сейчас легко можно найти на ютубе: "Как снимался Брат-2".

Взаимодействие с американцами

С самими американцами никаких особых проблем не возникало. Там был один смешной момент: есть эпизод, где Бодров идет в бар, а там все чернокожие, и он единственный белый. Он заходит – все молчат. Балабанов, кстати, хорошо говорит по-английски, он что-то стал объяснять второму режиссеру, при этом использовав русское выражение, что-то типа "два арбуза в одной руке не удержишь". А в Америке нельзя в присутствии негров говорить про арбузы. Есть такой российский стереотип, что негры едят жареную курицу и арбузы, и некоторые из людей в массовке, услышав слова Балабанова, подумали, что он над ними издевается, раз про арбузы говорит. Был целый скандал на почве расизма. Из-за невинной фразы.

Балабанов часто играл с политкорректностью. В первом фильме поднималась тема евреев, и он понял, что, надавив на эту кнопку, он спровоцировал всех критиков написать об этом, поэтому он и дальше, во втором фильме, продолжил играть со стереотипами: гангстеры, негры и так далее. А белые американцы, которые там живут, очень аккуратно к этому относятся, очень политкорректно, зато негры, которые играли в этом фильме, восприняли это почти как пародию.

Подбор актеров

Когда Бодров приезжает в Америку, его встречает человек, который продает ему машину, и говорит, что русские не обманывают русских, но выглядит он как настоящий еврей, и машина в итоге ломается. Я сам нашел этого актера. Я просто дал объявление в газету в Нью-Йорке, Брайтон-Бич, мол, ищем русских актеров. До этого я разговаривал с Балабановым и говорил ему, что это расизм, образ еврея и так далее. В итоге я туда поехал, сделал объявление, и на кастинг пришло 50 таких.

Тот же самый вопрос встал, когда нужны были негры, которые гангстеры-сутенеры в Чикаго. Все американцы, которые работали над этим фильмом, говорили нам, что это не политкорректно, а актеры-афроамериканцы приняли это нормально, как образы для кино, им это нравилось. И главный актер, который был в такой большой шубе, сам сказал, что хочет ходить в такой шубе. Они это вместе с костюмером – Надей Балабановой – выбрали ее. Они восприняли ситуацию с юмором.

Украинский вопрос

RuOpen: В фильме также есть герои, украинцы, которые очень националистически относятся к русским, говорят про "москалей"… Это было не так актуально тогда. Было больше юмором?

Тобин Обер: Мне кажется, что в этом как раз опасность юмора. Я знаю, что я могу шутить о том, как англичане относятся к французам – это вечная война – но это легкая шутка, которую никто не воспринимает всерьез. Когда Балабанов сделал фильм Брат 2, не было такого конфликта, как сейчас, это был как спор между людьми, а не как острый конфликт. Это была больше ирония. Тогда меня волновали какие-то политкорректные вопросы в этом сценарии, но конкретно об этом моменте я не думал. Это воспринималось абсолютно по-другому. Я не очень разбираюсь в этом конфликте, но сейчас вопрос стоит очень остро, а тогда такого не было.

Про украинских бандитов, которые там играли: в Чикаго есть украинская деревня, и мы поехали туда. Я везде развесил объявления о том, что мы ищем актеров. В итоге к нам пришли какие-то бизнесмены, которые впоследствии и сыграли в фильме. Они говорили, что занимаются строительством. Наверное, так и есть, спорить не буду. В фильме есть сцена в ресторане, где киллер пытается убить Сухорукова в туалете, и актер действительно работал вышибалой в этом ресторане. В этой сцене за счет присутствия украинской диаспоры создался определенный колорит.

Взаимодействия с зарубежной аудиторией

В Брате-2 и в других фильмах, я в основном работал переводчиком: стоял посередине и объяснял, что волнует русских и американцев. Русские люди очень эмоционально все обсуждают. Балабанов, Астахов (оператор) и Сергей Бодров стоят на площадке и орут друг на друга, и американцы не понимают, что вообще происходит. И все ждут. И вот тут как раз искусство переводчика, потому что вместо того, чтобы буквально перевести, типа: «Sergey, put the camera in your ass”, я могу сделать это правильно: «Сергей, я уважаю ваш взгляд, но давайте сделаем это иначе».

Первый опыт Тобина Обера в кино

На съемочной площадке есть специальный человек, который стоит в кадре, пока устанавливают свет и камеры, чтобы главные актеры-звезды не стояли там. Я тогда пошел на собеседование, чтобы попасть на фильм "Распутин" с Аланом Рикманом в главной роли, но я был слишком низким для этой работы, так что меня взяли ассистентом режиссера. На следующий день я бегал через парк в Красном селе с обедом для Алана Рикмана. Я тогда подумал, что работать в России очень интересно, раз я сразу попал на такую супер-странную, но интересную работу. В общем, это одна из причин, почему мне нравилось жить в России – всегда попадаются разные интересные работы. Так я попал в кино. Я работал над “Распутиным”, над “Анной Карениной”. Второй фильм провалился, но на самом деле его продюсером был Мэл Гибсон, а Софья Марсо играла главную роль. Потом меня пригласили на Ленфильм. Как-то Балабанов и Сельянов захотели, чтобы я сделал перевод фильма “Про уродов и людей”, я приехал, сделал им субтитры, мы выиграли кучу призов на международных фестивалях, и так я начал с ними работать.

В чем сила?

Наверно, в чистых намерениях и какой-то энергии осуществить их. Чтобы совесть была чиста. Как Балабанов всегда говорил: чтобы ровно стоять на ногах.

Патриотизм

Я очень хочу, чтобы в России все было хорошо. Я считаю, что мы тут все в одной команде, в этом плане – я патриот.

Путают с кавказцем

Самое смешное, что вот меня часто путали с Кавказцем, а потом я поехал на съемки фильма Балабанова «Война», которые проходили в горах Кабардино-Балкарии. Там был отряд СОБР. В Питере постоянно кто-то говорил, что я похож на чеченца, но тут же находился кто-то, кто считал, что не похож. А там в отряде были два чеченца, и один сказал, что я не похож, а другой заметил, что я один в один, как его брат.

Как-то давно, в девяностых еще, меня остановили полицейские, спросили кто я, я показал паспорт. «Да какой ты британец! Ты из Чечни или Кавказа» – в общем пытались у меня деньги выпросить. Один раз я все-таки заплатил. Выхожу из машины и полицейский напоследок спрашивает: «Ты точно не чеченец?».

Раньше на улице меня в приницпе очень часто останавливали, потому что считали, что я с Кавказа, и на работе мы всегда шутили про это. Когда снимали Брата, я работал у Балабанова, и сначала были съемки в Москве, а потом – в Америке. Я должен был поехать в Москву и работать на съемках, но в связи с какими-то террористическими актами у всех проверяли документы, а у меня не было московской регистрации, поэтому я не поехал. Балабанову было очень смешно, что меня постоянно принимают за чеченца.

RuOpen: И все-таки у вас чистые британские корни, правильно?

Тобин Обер: Да, мама – англичанка, а папа – юрист.

Последние контакты с Балабановым

Я не работал на последних четырех фильмах: «Жмурки», «Мне не больно», «Кочегар», «Настя и Егор». Иностранцев переводить больше не надо было. За несколько месяцев до смерти он мне позвонил и сказал, что хочет сделать фильм про молодого Сталина и просил меня прочитать книгу. Simon Sebag Montefiore, английский историк написал книгу про молодого Сталина – “Young Stalin”. Мне кажется я знаю, почему Балабанов хотел взяться за эту работу: он хотел снять спагетти-вестерн в стиле Серджио Леоне, про людей, которые грабят банки. В этой книге очень много такого. Я думаю, что Балабанов хотел сделать такой вариант на русско-грузинской основе.

Эта книга как раз начинается с ограбления поезда, там какие-то девушки в нарядах, они достают пистолеты. Книга написана как готовый сценарий. Я ему (Балабанову) тогда сказал, что, если я не ошибаюсь, Джонни Депп купил права на эту книгу и сам хотел сыграть. Я не знаю, что Балабанов в политическом смысле хотел этим сказать и что Джонни Депп, может быть, хочет сказать.

Российское гражданство

Гражданство я пока не получил. У меня вид на жительство. И вот сейчас тоже появилась новая законодательная инициатива, чтобы официально иметь два гражданства. Поэтому теоретически я смогу скоро получить российское гражданство.

Я хочу остаться, жить здесь. Тот факт, что я не русский, всегда давал мне возможность оставаться наблюдателем, не участвовать, не озвучивать какие-то политические мнения и даже не формировать их, потому что это вроде как и не моя страна. Именно поэтому у меня нет сложившегося мнения о политической обстановке, о том, что надо делать в России. Я понимал, что я тут гость в каком-то смысле, и что мое мнение здесь вторично. Но в Британии я тоже не дома, и там я не имею права на свое сильное мнение, потому что я там не живу. Странная ситуация в этом плане.

У меня есть вид на жительство, это дает мне какие-то права, но если я получаю гражданство…

Кстати, Россия более демократичная страна, чем Америка, потому что в Америке, я могу получить гражданство, но не могу стать президентом, потому что для этого там нужно родиться. Шварценеггер, например, не может стать президентом, потому что он родился в Австрии. А в России, если я получу гражданство, я могу стать президентом.

RuOpen: А вы хотите?

Тобин Обер: Боишься?