 

«Чтобы не заплыть жирком»: Татьяна Тарасова и Николай Валуев дали советы школьникам на карантине по поддержанию физической формы

25.03.2020, 12:30, Разное

Коронавирус, относительно быстро распространившийся по планете и серьёзно изменивший привычный уклад жизни людей, стал причиной отправки учащихся из РФ на весенние каникулы раньше срока, и когда они смогут снова посещать школу – предсказать никто не берётся. Советы ребятам по поддержанию их физической формы во время карантина дали заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и бывший профессиональный боксёр, а ныне депутат ГД РФ, Николай Валуев.
«Если имеется 3 ступеньки, то школьник уже может заниматься, есть скакалка – замечательно. Тренироваться лучше дома или на улице, в тех местах, где нет людей. В помещении ребёнок может растягиваться и заниматься бегом на месте, для этого не требуется много пространства. Имеется множество упражнений для разных частей тела. Выполнять их следует с различной скоростью и временным интервалом», – пояснила мастер спорта СССР международного класса в беседе с журналистами издания Nation News.

Высказался на данную тему и Николай Валуев, подчеркнувший, что в период карантина запрет на посещение парков не введен, а потому именно туда и нужно идти ребятам, которые серьёзно занимаются спортом. Можно также тренироваться и дома.

«Мы организовывали на улице тренировки с полной выкладкой – и нормально. Ясно, что специализированная работа не получится, но зато это убережёт от заплыва жирком», – отметил Николай Валуев.



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