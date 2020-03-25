 

The Nation Interest: Боевой танк Т-95 мог стать «кошмаром» для НАТО

25.03.2020, 12:30, Разное

В материале, обнародованном недавно американским изданием The Nation Interest, оценили возможности находившегося в разработке конструкторского бюро УКБТМ в 1990-2010 гг перспективного боевого танка Т-95. Автор статьи считает, что в случае запуска машины в серийное производство, она могла бы стать «кошмаром» для НАТО.
В The Nation Interest особо отметили, что Т-95 с высокой огневой мощью и мобильностью, отличной броней и 152-миллиметровым орудием, вполне смог бы стать лидером среди аналогов в мире, в том числе, разрабатываемых западными странами моделей боевых танков. Используемое в разработке российских конструкторов орудие позволило бы вести стрельбу артиллерийскими снарядами большой дальности, нанося значительный урон противнику.

В планах разработчиков была установка в Т-95 разных вариаций дизельного агрегата. Последним на текущий момент оснащаются танки «Армата». Автор статьи выразил мнение, что боевой танк мог бы быть «грозным противником и кошмаром НАТО», однако его серийное производство так и не было запущено, информирует интернет-портал Nation News.



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