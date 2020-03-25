Шойгу обвинил прозападную оппозицию в попытках проникнуть на военные объекты

25.03.2020, 12:30, Новости дня

Прозападный оппозиционный дивизион, обучаемый за рубежом, подхватывает обвинения против России, его активисты пытаются проникать на российские военные объекты, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу указал, выступая в Совете Федерации, что «страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам, таким как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь и так далее», передает РИА «Новости».

Эти обвинения в РФ «подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом».

«Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада», – сказал министр.

В связи с этим он призвал соответствующим образом отрегулировать законы о СМИ.