Тесты на коронавирус начали делать две лаборатории в Москве и Петербурге

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25.03.2020, 12:30, Новости дня

Власти приняли решение подключить к тестированию на коронавирус крупные частные лаборатории, две из них – в Москве и Санкт-Петербурге – начнут проводить тесты с 25 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы обсудили возможность подключения к тестированию крупных частных медицинских лабораторий. Уже две лаборатории сегодня приступят к тестированию на территориях Москвы и Санкт-Петербурга. Посмотрим, как эта работа будет идти», – цитирует ТАСС Голикову.

По ее словам, Роспотребнадзору поручено организовать взаимодействие с этими лабораториями, а также обеспечить «обязательный обмен данными, чтобы исключить ложно-положительные результаты».

Голикова также добавила, что на сегодняшний день тестирование проводит 141 государственная лаборатория в 79 субъектах, а также 17 лабораторий Федерального медико-биологического агентства.

Ранее сообщалось, что в РФ собрались создать онлайн-тест по симптомам коронавируса. 

Напомним, в РФ число заразившихся коронавирусом в РФ выросло с 495 до 658 человек за сутки. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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