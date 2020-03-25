В Липецке в мусорном баке обнаружили труп новорожденного

25.03.2020, 12:30, Разное

В среду, 25 марта, в мусорном баке, стоящем в одном из дворов по проспекту Мира в Липецке, обнаружен труп новорожденного. Причина смерти младенца пока остаётся неизвестной и в дальнейшем её предстоит выяснить в ходе судебно-медицинской экспертиза.

Согласно данным, предоставленным региональным СК РФ, завёрнутый в пакет труп новорожденной девочки в одном из мусорных баков был обнаружен случайными свидетелями. О находке очевидцы проинформировали сотрудников правоохранительных органов. Специалисты проводят на месте происшествия необходимые мероприятия, найденный труп младенца отправлен для обследования судмедэкспертами.

На текущий момент другие подробности произошедшего в Липецке инцидента не сообщаются. По итогам работы следственной группы в дальнейшем примут решение относительно возбуждения уголовного производства.