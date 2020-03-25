 

Новый кроссовер Geely Atlas Pro получит новый полный привод

25.03.2020, 12:18, Новости дня

Популярный китайский кроссовер Geely Atlas Pro в скором времени выйдет в продажу с системой полного привода.

Об этом рассказал директор компании, ознакомивший клиентов с расширенным исполнением паркетника. Вместе с тем инновационные технологии позволят значительно повысить интерес к Geely Atlas Pro. Напомним, данная модель в скором времени появится на российском рынке. Предполагается, что старт продаж состоится уже в 2021 году.

Предложенный экземпляр с полным приводом получит средний расход топлива около 6,4 литра на 100 км пути. Кроме того, данный результат в два раза меньше, чем на базовом исполнении кроссовера Geely Atlas. Официальный дебют новой комплектации Geely Atlas Pro состоится 26 марта.



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