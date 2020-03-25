 

Все автомобили Nissan подорожали в России

25.03.2020, 12:18, Новости дня

Японский автогигант Nissan объявил об увеличении стоимости своей техники на российском рынке.

В частности, теперь разные комплектации кроссоверов Qashqai, X-Trail, Terrano и Murano продаются на 20-232 тысячи рублей дороже, чем еще вчера. Что касается первой модели, то здесь удорожание достигло 20-70 тысяч рублей, тогда как Nissan X-Trail получит обновленный ценник на 40-106 тысяч рублей. Кроме того, флагманская модель Nissan Murano теперь доступна у дилеров по цене на 200-232 тысячи рублей дороже.

В свою очередь, вынужденная мера принята исключительно в отношении машин, выпущенных в текущем году, тогда как модельный ряд 2019 года продается по прежним ценам. Предполагается, что в дальнейшем удорожание коснется и остальных моделей японской марки.



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