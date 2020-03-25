Минивэн Toyota Sienna получит гибридный мотор

25.03.2020, 12:18, Новости дня

Популярный японский минивэн Toyota Sienna в скором времени поступит в продажу с гибридной силовой установкой.

В частности, пока разработчики удерживают в тайне любые подробности о предстоящей модели, однако предполагается, что гибрид будет основан на 3,5-литровом бензиновом моторе, а также с электрическим агрегатом. Вместе с тем некоторые специалисты предполагают, что Toyota Sienna получит версию с 2,5-литровым агрегатом, который выдает улучшенные показатели экономичности.

Что касается внешнего вида, то радикальных перемен здесь не планируется. Вместе с тем автомобиль получил улучшенную головную оптику, новые бампера и решетку радиатора. В салоне предусмотрели новые системы безопасности. Старт продаж Toyota Sienna в гибриде состоится осенью 2020 года.