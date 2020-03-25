Время покупать? Рубль и российские акции дорожают: доллар ниже 77

25.03.2020, 12:18, Новости дня

Торги на Московской бирже открылись в среду резким подорожанием рубля и акций, а к обеду рост ускорился.

Если в первый час торгов доллар опустился ниже отметки 78 руб., то через полтора часа к 12:27 мск за доллар давали уже менее 77 руб. (-1,15 руб. к закрытию торгов 24 марта).

Евро подешевело на 1 руб. до 83,5 руб.

Цена нефти на мировых биржах остается на низком уровне — европейский сорт Brent торгуется по $27 и сегодня не дорожает после бурного двухдневного роста. Такая же ситуация и по американскому эталону WTI.

По сравнению с западными рынками российские компании имеют неплохие фундаментальные показатели, низкую задолженность, что поможет им лучше пройти кризис, отмечает Виктор Марков, старший аналитик ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

Поэтому ситуация на российском рынке выглядит не так критично несмотря на высокую изменчивость цен. Индекс Мосбиржи за полтора месяца упал на 25%, что лучше результата американского индекса S&P 500, упавшего на 34%, тем более без мощной финансовой поддержки, которую предоставили американскому рынку власти США.

На текущей неделе российский рынок может показать положительную динамику, на фоне поддержки мировых финансовых властей. Сейчас можно делать осторожные покупки на российском рынке. Лучше присмотреться к крупным компаниям, голубым фишкам, отмечает Марков.

"Учитывая устойчивый курс рубля и повышение цен на нефть, сегодня мы ожидаем ралли на российском рынке акций по всем секторам, — отмечают аналитики Альфа-банка. – В целом сегодня можно будет наблюдать консолидацию рынка у текущих уровней и снижение волатильности на фоне предоставления монетарной и бюджетной поддержки правительствами стран, пострадавших от эпидемии. Инвесторы сейчас будут пристально отслеживать статистику по эпидемии: количество инфицированных и летальных исходов, прохождение ее пика в той или иной стране; следует иметь ввиду, что в силу сложившихся обстоятельств (вирус пришел в США чуть позже) статистика в США будет отставать от европейской на 2-3 недели".

