 

Equinor сокращает инвестиции на фоне коронавируса и низких цен на нефть

25.03.2020, 12:18, Новости дня

Норвежская нефтяная компания Equinor сократит инвестиции, геологоразведочную активность и операционные расходы в рамках плана стоимостью 3 миллиарда долларов для укрепления финансовой устойчивости на фоне коронавируса и низких цен на нефть.

Equinor прекратит бурение на суше в США, отложив добычу на более поздний период, что позволит значительно сократить инвестиции в 2020 году, говорится в сообщении компании.

Эти сокращения расходов идут в дополнение к уже объявленной приостановке выкупа акций "до дальнейшего уведомления".

"В настоящее время мы предпринимаем действия для дальнейшего повышения нашей устойчивости в этой ситуации с распространением коронавируса и низкими ценами на сырьевые товары", — сообщил генеральный директор компании Эльдар Сетр.

"С учетом мер, которые сейчас реализуются, Equinor может достичь нейтрального органического денежного потока до распределения капитала в 2020 году при средней цене на нефть около 25 долларов за баррель в течение оставшейся части года", — отмечается в сообщении компании.

Цены на нефть упали более чем на 50% в этом году. Brent сейчас торгуется в районе 28 долларов за баррель.

План Equinor предусматривает сокращение органических капиталовложений на 2020 год с 10-11 миллиардов долларов до около 8,5 миллиарда долларов, то есть примерно на 20%.

Расходы на геологоразведку сократятся до 1 миллиарда долларов с запланированных 1,4 миллиарда. Операционные расходы снизятся примерно на 700 миллионов долларов по сравнению с первоначальными оценками.



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