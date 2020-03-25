 

КХЛ объявила о досрочном окончании сезона

25.03.2020, 12:18, Новости дня

Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20. На окончательное решение КХЛ повлияла эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавируса. Чемпион лиги определен не будет.

"К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон и это решение далось нам нелегко, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов, которого цитирует сайт лиги. — Уверен, что все болельщики хотели бы увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Но в сложившейся обстановке гораздо важнее здоровье игроков, сотрудников клубов, работников спортивных объектов и, конечно же, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей".

В обращении КХЛ отмечается, что решение о завершении сезона было принято после консультаций со всеми заинтересованным сторонами.

Напомним, что ранее от участия в текущем сезоне лиги сообщили "Барыс", "Йокерит" и "Ак Барс".



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