 

ОАЭ аннулировали «Победе» разрешение на вывозной рейс в Дубай

25.03.2020, 12:16, Новости дня

Авиавласти ОАЭ аннулировали разрешение на вывозной рейс авиакомпании «Победа», самолет Москва – Дубай вынужден сесть в Махачкале для ожидания решения вопроса, сообщили в пресс-службе лоукостера.

В «Победе» сообщили, что в среду во время полета рейса Москва – Дубай, организованного для вывоза клиентов лоукостера из ОАЭ, авиакомпания получила «аннуляцию подтвержденного ранее авиационными властями ОАЭ плана полета с запретом на выполнении посадки в Дубае», передает РИА «Новости».

В результате «самолет вынужден произвести посадку в Махачкале для ожидания решения вопроса с получением нового разрешения».

«Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда без всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Прямо сейчас в Дубае наш самолет ждут 189 клиентов «Победы». Мы делаем все возможное для решения проблемы и стараемся делать это как можно скорее, но пока ситуация крайне сложная», – процитировали в пресс-службе гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.

Отмечается, что «Победа» с 20 марта приостановила полеты из Москвы в Дубай из-за введенных Россией ограничений, однако авиакомпания планировала выполнить четыре вывозных рейса для возвращения пассажиров.

Лоукостер обратился в МИД РФ за помощью с получением разрешения для вывоза пассажиров из Дубая, передает ТАСС.

Напомним, РФ и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

Между тем в ОАЭ коронавирусом заболел шестой россиянин. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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