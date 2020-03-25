В России 163 новых случая COVID-19
25.03.2020, 12:15, Новости дня
Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки увеличилось на 163, оно достигло 658. Об этом сообщила вице-премьер Голикова, передает RT.
Количество новых инфицированных превышает показатель предыдущих суток (57 случаев) почти в три раза. Позавчера сообщалось о 71 новом заболевшем.
Голикова добавила, что под наблюдением в рамках самоизоляции в РФ находятся 112 тысяч человек.
Новые заболевшие зарегистрированы в 20 регионах, в двух из них – Псковской и Ростовской областях – диагнозы поставлены впервые. Полностью выздоровели 29 граждан.
Распредение новых случаев COVID-19 по регионам:
- Москва – 120
- Московская область – 6
- Республика Крым – 6
- Псковская область – 4
- Краснодарский край – 4
- Оренбургская область – 3
- Республика Саха (Якутия) – 3
- Тульская область – 2
- Республика Коми – 2
- Кабардино-Балкарская Республика – 2
- Пермский край – 2
- Брянская область – 1
- Архангельская область – 1
- Калининградская область – 1
- Ставропольский край – 1
- Ростовская область – 1
- Республика Башкортостан – 1
- Нижегородская область – 1
- Пензенская область – 1
- Челябинская область – 1
Всего в РФ на сегодняшний день было зарегистрировано 658 случаев болезни в 55 регионах.
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