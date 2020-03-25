В России 163 новых случая COVID-19

25.03.2020, 12:15, Новости дня

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки увеличилось на 163, оно достигло 658. Об этом сообщила вице-премьер Голикова, передает RT.

Количество новых инфицированных превышает показатель предыдущих суток (57 случаев) почти в три раза. Позавчера сообщалось о 71 новом заболевшем.

Голикова добавила, что под наблюдением в рамках самоизоляции в РФ находятся 112 тысяч человек.

Новые заболевшие зарегистрированы в 20 регионах, в двух из них – Псковской и Ростовской областях – диагнозы поставлены впервые. Полностью выздоровели 29 граждан.

Распредение новых случаев COVID-19 по регионам:

Москва – 120

Московская область – 6

Республика Крым – 6

Псковская область – 4

Краснодарский край – 4

Оренбургская область – 3

Республика Саха (Якутия) – 3

Тульская область – 2

Республика Коми – 2

Кабардино-Балкарская Республика – 2

Пермский край – 2

Брянская область – 1

Архангельская область – 1

Калининградская область – 1

Ставропольский край – 1

Ростовская область – 1

Республика Башкортостан – 1

Нижегородская область – 1

Пензенская область – 1

Челябинская область – 1

Всего в РФ на сегодняшний день было зарегистрировано 658 случаев болезни в 55 регионах.