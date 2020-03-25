Автоэксперт Бахарев рассказал, какое масло обезопасит двигатель машины в период обкатки

25.03.2020, 12:09, Разное

Автомобильный эксперт Владимир Бахарев пояснил о том, какое масло лучше использовать во время обкатки двигателя. В первую очередь следует руководствоваться рекомендациями производителя транспортного средства.

«Компания, которая выпустила автомобиль, уже сделала все за вас. На стадии производства проводятся различные исследования, позволяющие подобрать масло для автомобиля. Некоторые заводы не только оповещают владельца транспортного средства о вязкости продукта, но и даже о его марке. Руководствоваться собственным опытом в данном случае бессмысленно, так как ни один водитель не может знать о заводских требованиях к силовому агрегату», – цитирует Бахарева издание Newinform.

Специалист также порекомендовал обращать внимание на вязкость масла в холодном и горячем состояниях. В транспортном средстве с не обкатанным силовым агрегатом важно, чтобы проходимость всех жидкостей была оптимальной. Если не следовать рекомендациям, то мотор быстро выйдет из строя.

При применении масла со слабой вязкостью из-под сальников может начать течь жидкость. Чаще всего это происходит при движении на больших скоростях. Бахарев отмечает, что следованием предписаниям от производителя позволит защитить двигатель и не переживать по поводу протечек. Единственным верным решением будет применение составов, прописанных в рекомендациях от завода.