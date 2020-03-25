Власти России задумались об антикризисном бюджете

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25.03.2020, 12:09, Разное

Правительство РФ задумалось об антикризисной версии бюджета на 2020 год. Поручение по поводу разработки проекта приоритизации доходов в Минфин и МЭР передал премьер РФ Михаил Мишустин.
В документе говорится, что власти должны подготовиться к перераспределению расходов внутри казны, а не к сокращению федерального бюджета. Уже утвержденные его статьи не планируется, так как часть из них уже поступила в выполнение. Минфин также должен подготовить отчет по принятым мерам, но проблемой в данном случае является то, что оценить последствия кризиса можно будет только в конце текущего года.

По прогнозам Минэкономразвития, профицит бюджета в текущем году составит менее одного процента ВВП. Расходы будут удержаны на уровне в 19,5 триллиона рублей. Во время составления бюджета стоимость нефти закладывалась на уровне в 42 доллара, но просела почти на 30 процентов. Еще одним ударом для экономики РФ стало распространение коронавируса.

По данным издания «ГлобалМСК», компенсировать убытки бюджета могут из Фонда национального благосостояния. Ранее соответствующее предположение обнародовал глава Минфина Антон Силуанов.



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